Dvaja budú sklamaní. O tri miesta do hornej šestky bojuje päť tímov (postupová matematika)

BRATISLAVA. Do konca základnej časti Niké ligy ostáva jedno kolo. Po nej sa súťaž rozdelí na dve skupiny: horná šestka vytvorí skupinu o titul a dolná skupinu o udržanie.

O miesto v prvej šestke príde DAC len v prípade, ak by prehral so Žilinou a tri tímy – Podbrezová, Banská Bystrica a Trenčín svoje zápasy vyhrajú. Podbrezová hrá v Ružomberku, Banská Bystrica doma proti Košiciam a Trenčín v Skalici.

Prvý vzájomný zápas s Podbrezovou Ružomberok prehral 0:5, takže šanca, že by ju v prípade sobotňajšieho víťazstva v tabuľke predbehol, je minimálna.

V takom prípade by rozhodovala minitabuľka vzájomných zápasov, v ktorej by bola najlepšia Podbrezová (celkovo 5. miesto) a hneď za ňou Ružomberok (celkovo 6. miesto), mimo by zostal Trenčín a Banská Bystrica.

Šancu na Európu má aj siedmy

V nadstavbe sa každý stretne s každým v rámci svojej skupiny doma aj vonku. Odohrá sa tak desať nadstavbových kôl.

Majster sa kvalifikuje do prvého predkola Ligy majstrov. Druhý a tretí tím tabuľky sa predstaví v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy. Miestenku v EKL si zaistí aj víťaz Slovnaft Cupu.

Finále Slovnaft Cupu je na programe 1. mája v Košiciach.

Ak pohár vyhrá mužstvo, ktoré skončí na niektorom z prvých troch miest ligovej súťaže, o štvrtú miestenku v Európskej konferenčnej lige sa hrá play-off, kde sa predstavia štvrtý až siedmy tím súťaže. Kvalifikuje sa doň aj najlepší tím skupiny o záchranu.

V semifinále sa stretne štvrtý tím tabuľky s prvým so skupiny o záchranu, respektíve piaty so šiestym. Výhodu domáceho prostredia má vždy klub, ktorý má lepšie postavenie v tabuľke. Vo finále sa stretnú víťazi dvoch semifinále. Hrá sa na jeden zápas.