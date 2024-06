Turecko sa nebude chcieť zmieriť s remízou. Česko musí bojovať o tri body

Česi idú do rozhodujúceho súboja s Tureckom už tretíkrat. Na ME 2008 vypadli po záverečnej prehre 2:3 a o osem rokov neskôr Turkom podľahli 0:2.

Pre tím je to veľká strata, 28-ročný útočník je so šiestimi gólmi najlepší strelec Česka na kontinentálnom šampionáte. Proti Turecku ho s najväčšou pravdepodobnosťou nahradí Mojmír Chytil z Viktorie Plzeň.

"Tak ako my, tréner Vincenzo Montella osviežil káder mladými hráčmi. Hrajú rýchly futbal, takže môžeme očakávať útočnú hru. Budeme hrať na víťazstvo a dáme do toho všetko. Verím, že to na triumf bude stačiť," povedal pre portál uefa.com.

"Proti Portugalsku nám trochu chýbala odvaha, ale to sa neskúseným hráčom stáva. Bol to tvrdý trest, ale musíme byť pozitívni a užiť si veľa dobrých vecí, ktoré sa nám podarili. Na zápas s Českom musíme byť pripravení," vyhlásil tréner Montella.

"Každý chce postúpiť už po druhom zápase. Predstavovali sme si to tak aj my, ale bohužiaľ to tak nevyšlo. Teraz môžeme napodobniť historické víťazstvo s Českom z ME 2008. Dúfam, že dosiahneme rovnaký, alebo ešte väčší úspech, ako vtedy.

Zrovna tu v Nemecku, pred toľkými úžasnými fanúšikmi, chceme ísť rovnakou cestou," uviedol defenzívny univerzál Kaan Ayhan.

Turecko dosialo na šampionáte v roku 2008 historický úspech, keď sa prebojovalo do semifinále, v ktorom podľahlo Nemecku 2:3.

Šancu na postup má z "efka" aj Gruzínsko, ktoré potrebuje vyhrať v paralelne hranom zápase s Portugalskom.