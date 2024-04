Jirka zrejme nenastúpi. Nezdolaná Plzeň čelí vlaňajšiemu finalistovi

Za tú zrejme nenastúpi slovenský stredopoliar Erik Jirka pre zranenie slabín. Jeho krajan Marián Tvrdoň by mal byť na lavičke ako náhradný brankár.

Fiorentina bojuje o svoju prvú trofej od roku 2001, keď získala Taliansky pohár. Ďalší spolufavorit tejto sezóny EKL Aston Villa nastúpi proti Lille.

To bolo v základnej A-skupine so Slovanom Bratislava a v predošlej fáze vyradilo Strum Graz, na ktorý nestačil slovenský majster v play off o osemfinále.

Vo francúzskom tíme pôsobí aj slovenský brankár Adam Jakubech, ktorý však nenastúpil v ostrom zápase od svojho príchodu v júni 2021. Fenerbahce Istanbul, súper Spartaka Trnava z H-skupiny, čaká duel na pôde Olympiakosu Pireus.

Plzeň začala svoje pôsobenie v súťaži v druhom predkole a doposiaľ neťahala za kratší koniec. Znamená to sériu štrnástich zápasov bez prehry a prvé miesto v C-skupine bez straty bodu so skóre 9:1.

To sa nepodarilo v tejto sezóne žiadnemu inému tímu v EKL. V predošlej fáze nestačila Plzeň v počte striel na Servette Ženeva, no podržal ju brankár Martin Jedlička.