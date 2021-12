Aston Villa stúpa v tabuľke. Hráči si zaslúžia uznanie, tvrdí Gerrard

Pred Gerrardovým príchodom z Glasgowu Rangers ťahal sériu piatich prehier, no odvtedy vyhral štyri zo šiestich duelov a poskočil na 10. priečku.

"Hráči si zaslúžia uznanie za výkony, ktoré podali," povedal Gerrard, ktorý si z Rangers so sebou zobral aj viacero členov realizačného tímu.

"K bodu sme boli blízko aj v zápase so City. S Liverpoolom to bolo iné, vo veľkej časti duelu dominovali. No myslím si, že sme hrali dobre a v záverečných fázach zápasu sme ich poriadne znervózňovali.

Hráči by mali byť preto sebavedomí pred nabitým programom. Tešíme sa na zápas s Chelsea a chceli by sme v ňom získať nejaké body," dodal Gerrard.

Jeho zverencov čaká dva dni po súboji s Chelsea duel s trápiacim sa Leedsom United a 2. januára sa predstavia na pôde nováčika z Brentfordu.

