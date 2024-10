Duel plný zvratov či napínavý triler. Tréner Poliakov ocenil húževnatosť tímu

Jeho mužstvo vo Varšave remizovalo s Chorvátmi 3:3 , no po troch rýchlych zásahoch muselo doháňať nepríjemné dvojgólové manko.

Sme ale šťastní, pretože sme na to dokázali v útoku zareagovať. Každý chce vyhrať, na tom mi záleží najviac. Bohužiaľ, to dnes chýbalo."

Päťdesiatdvaročný kouč si je vedomý, že zisk bodu nebol samozrejmosťou, ale tri body by ho potešili viac: "Príliš ľahko sme inkasovali góly, v našej obrannej hre sa vyskytli chyby.

"Tých sedem minút nami otriaslo, takže o to väčšia poklona tímu, že sme sa dostali späť do hry. Stále sa učíme futbal na vysokej úrovni a dnes sme ukázali, že vieme hrať jeden na jedného.

Absolútne bláznivý zápas, zhodnotil brankár Poľska

O šialenosti stretnutia hovorili hráči na oboch stranách.

"Bol to absolútne bláznivý zápas. Začali sme dobre, ale potom sme v priebehu niekoľkých minút inkasovali tri góly.

Zdalo sa to byť beznádejné, ale dokázali sme sa vrátiť. Som rád, že sme odišli s bodom, ale mrzí ma, že sme neskórovali štvrtýkrát," povedal poľský brankár Marcin Bulka.

"Bol to šialený zápas plný zvratov. Na jednej strane mám pocit, že sme prišli o dva body, no na druhej sme prežili približne 20 minút s desiatimi hráčmi proti ťažkému súperovi, takže by sme mali byť spokojní," dodal chorvátsky strelec Sosa.