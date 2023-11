Phil Neville si našiel nový angažmán, vracia sa do MLS

PORTLAND. Novým trénerom futbalistov Portlandu Timbers sa stal bývalý anglický reprezentant Phil Neville.

Štyridsaťšesťročný kouč nahradil na poste Giovanniho Savareseho, s vedením klubu zámorskej Major League Soccer (MLS) podpísal zmluvu do konca sezóny 2026.

Savarese opustil Timbers v auguste po viac ako piatich sezónach. V štyroch z nich priviedol mužstvo do play off a v rokoch 2018 a 2021 s ním postúpil do finále MLS Cupu.

Neville už má skúsenosti z MLS, od roku 2021 až do júna 2023 viedol Inter Miami.