Pred rokmi na neho uprene hľadel. Guardiola vzdal hold zosnulému trénerovi

"Nebol to len skvelý tréner, ale aj človek, ktorý bol zábavný. Vystupoval v televíznych programoch, v ktorých spieval a napodobňoval Franka Sinatru. Bol to správny človek."

Venables doviedol reprezentáciu Anglicka do semifinále ME 1996 a Barcelonu do finále Pohára UEFA v roku 1986. V 60. a 70. rokoch hral za rôzne anglické kluby vrátane Chelsea, Tottenhamu a Queens Parku Rangers.

Počas aktívnej hráčskej kariéry si pripísal dva štarty za "Albión".

V bohatej trénerskej kariére trénoval okrem FC Barcelona aj anglické kluby Crystal Palace, Queens Park Rangers, Tottenham Hotspur, Middlesbrough či Leeds United. Anglický národný tím viedol od roku 1994 do 1996, následne trénoval aj reprezentáciu Austrálie.