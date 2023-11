Klaksvík má voči Slovanu menšiu výhodu. Nie je to pre nás ideálne, upozorňuje Pauschek

Slovan sa naladil na kľúčové stretnutie sobotňajším triumfom v Michalovciach 2:0 a natiahol víťaznú sériu v lige už na desať zápasov.

"Nálada je momentálne super a myslím si, že aj to nám môže veľmi pomôcť. Máme veľa zápasov za sebou s víťazstvom, takže určite nám to pridáva na pohode. No čaká nás nepríjemný súper. Tým, že majú doma umelú trávu, tak je to taká ich menšia výhoda a nie je to pre nás ideálne," upozornil.

Slovan v prvom vzájomnom zápase na Tehelnom poli prehrával, no nakoniec otočil na 2:1. Bolo to však v úvode sezóny a Pauschek je presvedčený, že momentálne je tímu už na vyššej úrovni.

"V tom prvom vzájomnom zápase sme boli v inom rozpoložení a celkovo tak inak zohratí. Myslím si, že dnes sme už niekde inde. Bude to ťažký, ale zaujímavý duel."