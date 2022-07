Dybalu vítali v Ríme tisíce fanúšikov. Na túto noc nikdy nezabudne

Juventus Turín má za sebou finančne náročný rok. Výkonný riaditeľ Juventusu Maurizio Arrivabene v rozhovore pre Tuttosport prezradil, že následky pandémie ich prenasledujú do dnes.

RÍM. Pred viac ako týždňom sa stal argentínsky útočník Paulo Dybalo súčasťou tímu AS Rím. 28-ročný futbalista pôsobil v talianskej lige od roku 2012, keď sa stal posilou Palerma.

“Hranie za zatvorenými dverami a so zatvoreným múzeom nás za dva roky stálo 75 až 80-miliónov eur. To je osemdesiat percentná marža, takže hovoríme o obrovských stratách.”

“Okrem covidu existuje celý rad ďalších nákladov, ktoré majú a budú mať veľký vplyv. Uvediem jeden príklad. Viete, že Douglas Costa, nás bude stále stáť peniaze aj v budúcnosti?”

Čím ho Mourinho zlákal?

Na začiatku to vyzeralo, že Dybala zamieri do Interu a stane sa spoluhráčom Milana Škriniara. To ale nakoniec dalo prednosť osvedčenej voľbe Romelovi Lukakuovi. Začalo sa šepkať aj o podpise zmluvy u čerstvého talianskeho majstra a ikony futbalu AC Miláno.