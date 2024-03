Nominácia Portugalska naháňa strach. Tréner nezabudol ani na Ronalda

Tréner reprezentácie Roberto Martinez ich zaradil do nominácie na marcové prípravné zápasy pred EURO 2024 proti Švédsku a Slovinsku.

"Umožní nám to zhromaždiť informácie na zostavenie vyváženého tímu. Tieto dva zápasy sú pre hráčov veľmi dobrou príležitosťou na to, aby ukázali, čo môžu do mužstva priniesť," citovala Martineza agentúra AFP.

Španielsky tréner povolal do tímu aj 41-ročného veterána Pepeho, Conceicaovho spoluhráča z Porta.