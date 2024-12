Neapol prišiel o pozíciu lídra. Nie som sklamaný z výkonu, hovorí Conte

RÍM. Futbalisti SSC Neapol podľahli Laziu Rím druhýkrát v priebehu štyroch dní. Neapolčania po vypadnutí z Coppa Italia prehrali s "Biancocelesti" aj v nedeľňajšom stretnutí 15. kola Serie A (0:1) a nevyužili možnosť vrátiť sa na čelo talianskej najvyššej súťaže.

Hlavný tréner "Partenopei" Antonio Conte napriek prehre vyjadril spokojnosť s výkonom i nasadením svojich zverencov.

Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom mohol ísť v prípade víťazstva do čela pred Atalantu Bergamo. Počas zápasu však vystrelil klub spod Vezuvu do priestoru brány iba raz a v 79. minúte inkasoval gól od Gustava Isaksena.