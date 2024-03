Neapolu vrátil tvár, no nie je kúzelník. Stále je pred nami veľa práce, vraví Calzona

Úradujúci majster pod vedením kouča, ktorý súčasne pôsobí aj na lavičke slovenskej reprezentácie, našiel svoju tvár a po druhom víťazstve za sebou sa vrátil do boja o pohárové priečky.

Victora Osimhena fauloval v pokutovom území Joseph Nonge a hoci nigérijského útočníka vychytal Wojciech Szczesny, akciu sledoval Giacomo Raspadori a poslal loptu do siete. Hosťom už nezostal čas na vyrovnanie.

V dueli s Juventusom poslal SSC do vedenia v 42. minúte Chviča Kvaracchelija. Hostia vyrovnali v 81. minúte zásluhou Federica Chiesu, no posledné slovo patrilo domácim.

Juventusu chýbala skúsená dvojica

Juventusu citeľne chýbala dvojica zranených stredopoliarov Adrien Rabiot a Weston McKennie. Práve neskúsenosť v tejto formácii stála hostí podľa ich trénera Massimiliana Allegriho lepší výsledok.

"Podali sme dobrý výkon, ale nezrealizovali sme do gólovej podoby naše šance. Sme v procese rastu a pre niektorých hráčov sú tieto zápasy veľká škola. Škoda, že sme neudržali stav 1:1.

Bod by bol pre nás povzbudením do ďalšej práce, no naša filozofia zostáva pomáhať mladým hráčom rásť, aby boli v novej sezóne lepší," konštatoval Allegri.