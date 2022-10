Kto bude chytať v reprezentácii? Vo svete žiarili slovenskí brankári

To je otázka, ktorou sa zaoberá reprezentačný tréner Francesco Calzona. Hlavu mu môžu zamotať Slováci, ktorí pôsobia v Poľsku.

Najlepšie čísla má Kuciak

Skvelé výkony podávajú Dušan Kuciak, František Plach či Henrich Ravas. Bude to však stačiť, aby jeden z nich vytlačil dvojicu z Premier League?

„Martin Dúbravka a Marek Rodák? Sú to kvalitní brankári, ktorým v krátkom období výkonnosť dramaticky neklesne. Ak však budú odkázaní len na chytanie v reprezentácii, dal by som do bránky niekoho iného. V pohode aj brankára z našej ligy.

Brankársky post je špecifický a musí ho robiť ten, kto má prax,“ vravel po neúspechu Slovenska v Lige národov pre Sportnet futbalový expert Ľubomír Luhový.

Špecializovaný portál SofaScore.com udelil cez víkend najvyššiu známku Dušanovi Kuciakovi. Až 7,7, čo je veľmi kvalitný výkon.