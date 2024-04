Žilinu povedie známe meno. Ponuka z takého klubu sa neodmieta, hovorí

Nový tréner Žiliny už má skúsenosti so slovenským futbalom. V minulosti viedol napríklad Trnavu či Banskú Bystricu, kde skončil vlani v októbri. V predošlom pôsobisku bol necelé tri mesiace.

"Priznám sa, že ma to prekvapilo v pozitívnom slova zmysle. Veľmi ma to potešilo, pretože ponuka z takého klubu sa neodmieta. Zároveň je to záväzok voči klubu, aby tréner nesklamal. Verím, že spolu s 'realizákom' a hráčmi odvedieme takú prácu, ktorá spraví všetkým radosť," povedal nový kormidelník pre klubový web.

VIDEO: Žilina vymenovala za hlavného trénera Michala Ščasného