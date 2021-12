NEW YORK. Futbalisti New York City FC postúpili prvýkrát do finále play off zámorskej Major League Soccer (MLS).

Vo finále Východnej konferencie zvíťazili nad Philadelphiou Union 2:1 a v boji o trofej sa 11. decembra stretnú s Portlandom Timbers.

O triumfe hostí rozhodol v 88. minúte Brazílčan Talles Magno. Domácim chýbalo až jedenásť hráčov, ktorí boli na covidovej listine.