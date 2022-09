Sám Slovák medzi Talianmi. Kozáčik prijal ponuku, ktorá sa neodmieta

Vnímajú to rovnako ako ja. Prišla ponuka, ktorá sa neodmieta. Tak to vnímam ja i moji najbližší," komentoval novú etapu pri národnom tíme.

V národnom tíme má Kozáčik šancu pracovať s Martinom Dúbravkom, Marekom Rodákom, Dušanom Kuciakom, Dominikom Holecom, Františkom Plachom či Dominikom Greifom.

"Slovensko má výborných brankárov a ja verím, že to bude platiť aj v budúcnosti a bude z čoho vyberať,“ myslí si.



Na pôsobenie pri reprezentácii v pozícii trénera sa už Kozáčik teší. "Na hráčov, nový realizačný tím, na fanúšikov. Je to nová výzva. Ide o to, aby nás to všetkých bavilo a baviť nás to bude vtedy, keď budeme vyhrávať.

Ja verím, že sa nám bude dariť, že Slovensko bude postupovať na šampionáty a ľudia budú mať z futbalu radosť. Myslím si, že to sú ciele, ktoré keď sa nám podarí dosiahnuť, tak budeme všetci spokojní," doplnil v rozhovore pre futbalsfz.sk.