Šviderský má za sebou náročné obdobie, po dlhej pauze absolvoval prvý zápas v drese Almeríe

"Ležať som mohol len na chrbte. Postupne sa to našťastie zlepšovalo a po siedmich mesiacoch som už dokázal naplno trénovať s mužstvom. Po takmer deviatich mesiacoch som odohral prvé minúty za béčko,“ dodal Šviderský.

"Udialo sa to v čase, keď som mal pocit, že konečne dostanem šancu v zápase za A-tím Almeríe.

S tímom Almeríe sa začal pripravovať v novembri. "Najskôr som sa zapájal do rozcvičiek, potom do prihrávkových cvičení, ale ak si dobre pamätám, tak 4. decembra som absolvoval prvý celý tréning s tímom,“ podotkol Šviderský, ktorý priznal, že po návrate na trávnik v drese B-mužstva pocítil obrovskú radosť.

"Bol to pekný moment. Na druhú stranu, prežíval som aj mierny stres a strach, keďže som opäť išiel robiť to, čo ma na takú dlhú dobu odrezalo od toho, čo milujem a priviedlo k tým bolestiam. Ale, keď to celé zhodnotím, prevládalo nadšenie."