Formu si mohol nechať na neskôr, vraví Dúbravka. Hviezdny Švéd rád rozdáva „zauchá“

A on je fakt veľmi nebezpečný, odovzdá na ihrisku maximum, vyšťaví zo seba každú jednu kvapku energie. Je to skvelý futbalista, bude náročné ho ubrániť, ale zasa na druhej strane sa treba pozerať na seba. Vieme o čo ide a chceme uspieť," povedal Dúbravka.

"Zrejme si to mohol nechať trošičku na neskôr, lebo sa dostal fakt do veľmi dobrej formy. Myslím si, že aj mentálne ožil, pretože zranenie ho trošku limitovalo, ale dostal sa znova tam, kde bol v minulej sezóne.

Bol v kádri už vtedy a tam sme sa dohodli, že ktokoľvek vyhrá, tak dá tomu druhému ´zaucho´. Alex tie ´zauchá´ veľmi rád rozdáva a to nie sú také, že si poviete, okej, také ľahučké. Takže je tam zdravá rivalita, ale my sme fakt dobrí priatelia, takže sme si uplynulé týždne z toho robili srandu."

Prezradil, že s Isakom sú dobrí priatelia a v hre bola nedávno aj stávka. "My sme sa už pár rôčkov podpichovali, pretože ja si pamätám, keď Alex po prvýkrát proti mne nastupoval. Keď sme boli v Abu Zabí, on bol vtedy veľmi mladý, mám pocit že mal len 16 rokov.

Ale bohužiaľ na predchádzajúcom predzápasovom tréningu som mal práve ja prsty v jeho zranení, čo ma samozrejme veľmi mrzí. Zrazili sme sa na ihrisku a bohužiaľ si to odniesla jeho kľúčna kosť. Takže ma to veľmi trápilo. Touto formou by som ho rád aj pozdravil a dúfam, že bude v poriadku.

Poviem pravdu, dva dni som z toho bol hotový, lebo nikto nechce nikoho zraniť, o to viac ma to mrzí. Je to môj blízky človek, ale to je futbal. On k tomu pristúpil tak, že sa to stáva, absolútne to nebral zle, ale človeka to zamrzí."

Newcastle ho zatiaľ neoslovil

Tridsaťpäťročný brankár ešte povedal pár slov aj ku svojej budúcnosti. V lete mu v anglickom klube končí zmluva.

"Nemal som teraz čas úplne riešiť svoju futbalovú kariéru, ale samozrejme uvedomujem si to. Zatiaľ ma neoslovili z klubu, že by chceli nejakým spôsobom rokovať o tom, čo bude ďalej. Tým, že sme teraz v klube piati brankári, tak absolútne neviem, ako k tomu pristúpia.

Ale ja som sa nikdy netajil tým, že chcem chytať kým sa dá, ja sa stále neviem stotožniť s pozíciou druhého brankára niekde, kde som v predchádzajúcich ročníkoch mal možnosť pôsobiť každý týždeň.