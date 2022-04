Chytal do štyridsiatky. Kelemen: Starších hráčov si kedysi vážili viac

Gól do siete Brazílčana Moretta bol v jeho kariére jediným. Zatiaľ čo brankár, ktorého Kelemen prekonal, sa v Poľsku ohrial iba niečo vyše polroka, 42 - ročný Slovák strávil u našich severných susedov sedem a pol roka.

- ako vníma pozíciu Dominika Holeca, ktorý po návrate z Rakowa do Sparty, nechytá pravidelne

- čo hovorí na výsledky slávnych poľských značiek, Legie Varšava a Wisly Krakov, ktoré sú namočené do boja o záchranu

- či by v lete Matúš Kira mohol zmeniť pôsobisko a či je v hre Ekstraklasa

- ako brankár, ktorý bol až do roku 2021 jediným Slovákom, ktorý si zachytal v La Lige, vidí šance Dominika Greiffa na to, aby sa v Španielsku presadil

Po skončení hráčskej kariéry ste začali pracovať ako hráčsky agent. Ako k tomu došlo?

Na profesionálnej úrovni som hrával do štyridsiatich rokov. Po ukončení kariéry som bol na rozhraní, či sa vydať trénerskou, alebo manažérskou dráhou. Nakoniec som sa rozhodol pre manažérsku. V prvom rade som chcel aj naďalej zostať pri futbale, ktorému sa venujem od útleho veku a myslím si, že je to práve futbal, ktorému rozumiem najlepšie.



Ako hráč ste pôsobili vo viacerých krajinách, isto máte vybudovanú sieť kontaktov. Bolo hlavne to dôvodom toho, že ste sa rozhodli pre prácu agenta?

Áno, bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre prácu hráčskeho agenta. Počas kariéry som pôsobil vo viacerých krajinách a počet tých kontaktov, ktoré sa mi počas kariéry podarilo získať, je veľký.



Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?