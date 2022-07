V Španielsku vydržala iba pol roka. Brankárka Korenčiová sa vracia do Talianska

"Bola som v Taliansku tri a pol roka. Napriek tomu, že som tam posledný polrok nehrala, veľmi som si tam zvykla. Tým, že som bola v Španielska hodená do úplne novej krajiny, nový jazyk, iná mentalita, futbalovo to bolo fajn, ale utvrdila som sa v tom, že chcem zostať niekde, kde sa budem cítiť pohodlnejšie, domáckejšie," povedala v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Miláno mi nebránilo, keďže som išla do profesionálnej súťaže. Vedeli, že nebudem chcieť ísť späť do rovnakej situácie, ani teda nebol nejaký priestor, žeby som sa tam vrátila,“ vysvetlila.

Chce si vybojovať post jednotky

Pre Korenčiovú nie je pôsobenie u nováčika neznámou.

"Keď som chytala v nemeckom Sande, postúpili sme z druhej ligy do prvej. Bol to tiež menší klub, ktorý sa snažil udržať vtedy v Bundeslige. Myslím si, že to bude veľmi podobné. Como má vytvorené veľmi dobré zázemie, ako ste spomenuli, prišli nové hráčky. Verím, že to dopadne rovnako ako so Sandom, keď sme sa zachránili,“ opísala opora slovenskej reprezentácie žien.

Korenčiová verí, že si vybojuje post jednotky a bude pravidelne chytať.

"Chcem byť jednotkou a viem, že v minulej sezóne bola v tíme domáca brankárka, ale menej skúsená. Asi preto hľadali hráčku práve na tento post. Okrem mňa prišla ešte mladá 19-ročná gólmanka z Juventusu na hosťovanie. Predpokladám, že ja budem tá najskúsenejšia brankárka, ktorá by mala hrávať,“ ozrejmila Slovenka.