Michalovce už majú trénera, naposledy doviedol Tatran Prešov takmer do ligy

Petruš v uplynulej sezóne doviedol Tatran Prešov k druhému miestu v II. lige, no v baráži o postup do najvyššej súťaže nezvládol dvojzápas so Zlatými Moravcami a tak klub naďalej ostáva v druhej lige.

V minulosti viedol aj bývalého fortunaligistu Liptovský Mikuláš, ktorý však po jeho odchode zostúpil do druhej ligy.