Hamšík sa necíti na Slovan. Nechcem zažiť to, čo iní reprezentanti

Všetko to do seba zapadá. Bohužiaľ som sa rozhodol skončiť. Srdce by chcelo pokračovať, ale niekde som musel pribrzdiť. Mám už svoj vek, v lete dovŕšim tridsaťpäť. Posledný rok sa objavovali časté zranenia. Čaká má náročná jeseň na klubovej scéne. Budeme hrať aj európske poháre.

Lekár reprezentácie Ján Baťalík prezradil, že máte výnimočný dar. Najrýchlejšie regenerujete. V akom stave je dnes vaše telo?

Cítim sa dobre, ale telo človek neoklame. Zranenia pribúdajú čoraz častejšie. Netýka sa to regenerácie, lebo v tomto smere som veľký profesionál. Venujem jej veľa času. Tréning tvorí päťdesiat percent, regenerácia tiež päťdesiat percent. Je to dôležitá súčasť kariéry. Neposlúchali ma lýtka. Jedno aj druhé. Vnútorne som to tak cítil.