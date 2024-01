Rashford namiesto tréningu vymetal nočné kluby v Belfaste, klub ho však zobral na milosť

V piatok potom chýbal na tréningu svojho manchesterského zamestnávateľa bez udania dôvodu. Klub oficiálne zareagoval formulkou, že "je príliš chorý na to, aby mohol trénovať."

Vedenie ManUtd sa však rozhodlo, že svojho štvorgólového útočníka z tejto sezóny vezme na milosť, ak ten prevezme zodpovednosť za svoje správanie a to sa aj stalo.

V anglických médiách sa objavila aj pikantná spoveď čašníčky jedného z nočných klubov v Belfaste Sarah Adairovej, ktorá osobne pomáhala futbalistovi pri odchode z klubu do hotela, keďže sám nebol schopný odísť.

"Marcus ma pozval na svoju divokú jazdu. Nasával celý deň tequilu a keď prišiel do hotela, hodil sebou o stenu. Z tašky mu pri tom vypadlo množstvo dvadsaťlibrových bankoviek, odhadom možno až desaťtisíc tam mohlo byť.

Pomohla som mu do postele, ale nebol schopný ani vyzliecť sa a prikryť," citujú Adairovú The Sun a Daily Mail.

Nie je to prvýkrát, čo Rashford v tejto sezóne porušil vnútroklubové smernice. Ešte v novembri sa šikovný útočník zúčastnil na narodeninových oslavách, kde nemal chodiť a tréner Ten Haag to vtedy aj verejne komentoval.

Označil to za neprípustné deň po tom, čo jeho tím prehral zápas proti mestskému rivalovi Manchestru City.

"Povedal som mu, že je to neprijateľné. Prijal to odo mňa, ospravedlnil sa a to bolo všetko," povedal vtedy Ten Hag.