Dúbravka bol proti City dvakrát bezmocný. Také góly prijímame ťažko, reagoval tréner

Pep Guardiola urobil v zostave päť zmien v porovnaní s ligovým duelom proti Liverpoolu (1:1). Brankára Edersona aj ofenzívneho tvorcu Kevina De Bruyneho vyradili z hry zranenia, na hre Citizens sa to však príliš nepodpísalo.

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City sa stali prvým tímom, ktorý v histórii anglického Pohára FA postúpil šesťkrát za sebou do semifinále. V sobotňajšom stretnutí zdolali Newcastle United 2:0.

Krátko po polhodine hry opäť vystrelil Silva z hranice šestnástky a slovenský brankár opäť nešťastne inkasoval. Strelu do jeho protipohybu tentoraz tečoval obranca Sven Botman.

Viem, že ľudia hovoria o Premier League, Lige majstrov, ale vyhrať štyrikrát Carabao Cup a dostať sa do šiestich semifinále FA Cupu za sebou je niečo neuveriteľné," citovala 53-ročného kouča agentúra dpa.

Najskôr v závere prvého polčasu využil 21-ročný krídelník svoju rýchlosť a zabehol za obranu Newcastle, no Dúbravka včas vybehol a lopta sa od jeho tváre odrazila na rohový kop.

Spoluhráči Dúbravku však za celý duel vyslali do priestoru bránky iba jediný strelecký pokus.

"Góly, ktoré sme inkasovali, sa prijímajú ťažko, najmä ten prvý. V tomto smere proti nám pracovali futbaloví bohovia. Myslím si, že chlapci dali do toho všetko, ale ManCity sú vo výbornom rozpoložení. Počínali sme si dobre, no chýbala nám kvalita vo finálne fáze, to je veľké sklamanie," priznal Howe.