Citizens si budú musieť poradiť bez belgickej hviezdy. Nebolo to rozhodnutie Guardiolu

Tridsaťdvaročný Belgičan si natiahol slabiny a zatiaľ nie je jasné, kedy bude fit. "Už na Anfielde hral s nejakými problémami, ale zlepšuje sa to. Na zajtra však pripravený nie je," uviedol Guardiola pred sobotným duelom.

Na piatkovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner tímu Pep Guardiola.

De Bruynea vo štvrtok vyradil z nominácie na marcové prípravné zápasy aj kouč národného tímu Domenic Tedesco.

"Hovorili sme s trénerom Belgicka a on rozhodol. Som mu za to vďačný, lebo Kevin sa necítil dobre. Dúfame, že sa dokáže zotaviť do poslednej časti sezóny," dodal Guardiola.

Španielsky kormidelník zatiaľ nevedel potvrdiť, či bude Belgičan k dispozícii v kľúčovom dueli Premier League proti Arsenalu 31. marca.

V prípade sobotného víťazstva budú "Citizens" naďalej bojovať o druhé treble za sebou. V lige figurujú o bod za vedúcim Arsenalom a druhým Liverpoolom a vo štvrťfinále Ligy majstrov ich čaká Real Madrid.