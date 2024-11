Maďarský tréner je po kolapse v poriadku, účasť v ďalšom zápase je otázna

O tom, či bude osobne prítomný na najbližšom zápase, musí najmä rozhodnúť on sám," uviedol tréner Marco Rossi podľa agentúry DPA.

Tridsaťšesťročný Szalai skolaboval v prvých minútach sobotného zápasu v Amsterdame (0:4).

Na mieste mu poskytli lekárske ošetrenie a potom ho previezli do nemocnice. Odtiaľ ho po niekoľkých hodinách prepustili. Príčinu jeho kolapsu nezverejnili.

"To, čo sa stalo, ma šokovalo. Videl som, že sa deje niečo vážne. Nebolo to ľahké spracovať. Táto situácia nás ovplyvnila, no nechceme tým ospravedlňovať našu prehru," vyjadril sa Rossi.

Tabuľka skupiny 2 A-divízie