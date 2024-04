Pauschek vytvoril nový rekord v počte titulov, všetky získal v drese Slovana

Kým Pauschek sa zo všetkých siedmich titulov tešil ako hráč ŠK Slovan Bratislava (sezóny 2010/2011, 2012/13, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 a 2023/24), Nigérijčan Rabiu má štyri tituly so Slovanom a dva s Trenčínom.

"Je to úžasné, veľmi sa teším a som úprimne rád. Bezprostredne po zápase mi to ešte možno až tak nedochádza, no emócie prídu.

Zatiaľ nikto iný nemá sedem titulov, veľmi si vážim, že som ich všetky dosiahol práve so Slovanom,“ vyznal sa Lukáš Pauschek na klubovom webe ŠK Slovan.