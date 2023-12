Ako Robben, len z opačnej strany. Stále to trénujem, vraví Haraslín o víťaznom góle

„Keď som dostal prihrávku, mal som tam viac možností, ale povedal som si, že to skúsim obstreliť do protipohybu brankára, čo mi nakoniec vyšlo," povedal.

Kľučka do stredu ihriska a strela k vzdialenejšej žrdi. Takýmto spôsobom sa Haraslín dvakrát presadil v zápase kvalifikácie ME 2024 proti Islandu (4:2).

"Stále to trénujem a skúšam, ono to väčšinou aspoň raz za zápas aj vyjde. V prvom polčase som sa dvakrát zastreľoval, lopta išla do stredu brány. Som šťastný, že sa mi to v druhom polčase podarilo," cituje ho idnes.cz.

Viac ako o svojom góle však hovoril o prihrávke Jana Kuchtu. "Bola to od neho super akcia. On skvele pracuje pre tím a veľmi pomáha mne aj Birmovi (Birmančevič - pozn.), z čoho ťažíme. Veľmi nám to pomáha," vyzdvihol.