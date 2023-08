Šéf španielskeho futbalu dal hráčke bozk na ústa. Vyslúžil si ostrú kritiku

Rubiales objal každú hráčku a dal im bozk na tvár. Záložníčku Teresu Duenasovú jemne zdvihol do vzduchu, následne však Hermosovú pobozkal priamo na ústa.

Španielky zdolali Angličanky 1:0 a získali premiérový titul, no Rubialesov bozk počas ceremoniálu vyvolal v Španielsku rozpaky aj medzi politikmi.

"Je to forma sexuálneho útoku, ktorým my ženy trpíme každý deň a ktorá bola doteraz neviditeľná, no nesmieme ju normalizovať," napísala na sociálnej sieti španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová.