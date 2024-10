Tréner Španielska neočakáva nič iné, iba stopercentné výkony. Chce vyhrať skupinu

"Celý štadión mu ukázal rešpekt a náklonnosť, ktorú si zaslúži. Je to človek, ktorý si zaslúži uznanie za to, aký je dôležitý. Je to hráč, ktorý je v šatni veľmi obľúbený," dodal de la Fuente.

Tridsaťjedenročný útočník AC Miláno neskrýval nadšenie z postupu.

"Sme v ďalšej záverečnej fáze veľkého turnaja a to je niečo, na čo môžeme byť hrdí.

Zdá sa to byť jednoduché, pretože postúpime vždy, ale určite to tak nie je. Musíme si uvedomiť, aké je to výnimočné a dostatočne to oceniť," uviedol po zápase.

Budúcnosť reprezentácie vidí ružovo: "Máme niekoľko zranených hráčov, ktorí nám chýbali, ale musíme sa pozrieť na pozitíva.

Tými sú mladí hráči, ktorí napredujú. To, čo sme vytvorili, je špeciálne. Španielsko má pred sebou neuveriteľnú budúcnosť."