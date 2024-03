Paqueta pomáha pri vyšetrovaní stávkarského podvodu, do ktorého je sám zapletený

BRATISLAVA. Brazílsky futbalista Lucas Paqueta je rád, že môže pomáhať pri vyšetrovaní možného porušenia pravidiel stávkovania, do ktorého je sám zapletený.

Vyšetrovanie, do ktorého je údajne zapojená aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), sa sústreďuje na stávky uzavreté v Brazílii. Ide o stávky na žlté karty udelené Paquetovi.

O tom, v ktorých dueloch sa údajného porušenia pravidiel dopustil, doteraz nebolo špecifikované.

Bývalý hráč milánskeho AC všetky obvinenia popiera a tvrdí, že žiadne stávky v minulosti neuzavrel.

"West Ham ma vždy podporoval, pretože nevidel žiadny dôvod urobiť nejaké kroky. Za to im patrí moja vďaka. Jednoducho ma nechali hrať. To bolo to najviac, čo pre mňa mohli urobiť,“ povedal 26-ročný rodák z Ria de Janeiro pre BBC.