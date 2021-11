Moravčík: Nikto ma nechcel. A potom za mňa Španieli núkali milión dolárov

Zažíval som to ako dieťa. Futbal sme milovali a hrali doslova všade, dokonca aj v školskej triede, kde nám ako futbalová lopta poslúžila špongia. Hokej je oveľa komplikovanejší, k začatiu hry je potrebná ľadová plocha, korčule, hokejka a v neposlednom rade aj zvládnutie korčuľovania. Futbal je dostupný celému svetu bez ohľadu na klimatické či materiálne podmienky, a v tom je jeho krása.

Historicky najlepší strelec českej reprezentácie Jan Koller o svojich futbalových začiatkoch hovorí takto: „U nás na dedine neboli žiadne žiacke kategórie, šesťroční hrali so štrnásťročnými. Hodili medzi nás loptu a začala sa mela. Kto ju prežil, uspel. Samé o sebe to bolo skvelou prípravou na život, a nie len ten futbalový.“ Športovanie detí na ulici sa postupne takmer úplne vytratilo, deťom chýba prirodzená súťaživosť a všestrannosť. Ako veľmi je to cítiť?

Spolu s kamarátom Mariánom Süttöm, ktorý je mojou futbalovou dvojičkou, sa často zamýšľame nad tým, ako by sme správali my, ak by v čase našej mladosti boli k dispozícii mobilné telefóny a internet.

Je dosť možné, že by sme im podľahli a trávili na nich veľa času aj my. Keďže sociálne siete ani mobilné telefóny vtedy nejestvovali, zabávali sme sa aktívnym pohybom vonku. Prísť zo školy, urobiť si rýchlo úlohy, vyskočiť na bicykel a ísť za kamarátmi.