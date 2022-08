Klopp z ďalšej straty nerobí vedu. Hráčom povedal, že je na nich hrdý

Samozrejme, chceli sme dotiahnuť situácie do konca, ale myslím si, že sme to aj tak zvládli dobre. Súper už v prvom polčase zablokoval v šestnástke s množstvom nôh a tiel sedem alebo osem striel.

"Chlapcom som po zápase povedal, že som hrdý a naozaj som. To je to, čo cítim. Počas týždňa sa udialo veľa vecí a potom sa zápas začal tak, ako sa začal.

Po prestávke vylúčil arbiter domácim Darwina Nuneza za úder hlavou do obrancu súpera Joachima Andersena.

"Bola tam malá provokácia, ale určite nasledovala nesprávna reakcia. Jasná červená karta, to nemôžem poprieť. Áno, poučí sa z toho. Nanešťastie má na to teraz niekoľko zápasov," reagoval tréner Liverpoolu.

Bod v druhom polčase zabezpečil domácim kolumbijský krídelník Luis Diaz, ktorý sa z ľavej strany prekľučkoval cez spleť protihráčov a exportnou strelou spoza šestnástky upravil na 1:1.

"Chceme bojovať a videl som to. Veľa vecí sme urobili naozaj dobre. Hráči ukázali veľa dobrých výkonov a páčilo sa mi to, ale to je teraz všetko. Remizovali sme, musíme ísť ďalej," dodal Klopp.