Messi sa v minulosti údajne ponúkol Guardiolovi, či by ho nevzal do Manchestru City

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s myšlienkou na odchod zo španielskeho klubu FC Barcelona pohrával ešte rok predtým, ako predvlani odišiel do francúzskeho Paríža Saint-Germain.

Ako vo svojej novej knihe "God Save Pep" uviedol novinár Martí Perarnau, kapitán úradujúcich majstrov sveta sa po tvrdej prehre s nemeckým Bayernom Mníchov 2:8 v semifinále Ligy majstrov 2019/2020 cítil na dne a rozmýšľal nad okamžitou zmenou pôsobiska.

Ako uviedol web as.com, podľa spomenutého novinára sa Messi v lete 2020 stretol so svojím niekdajším koučom z katalánskeho veľkoklubu Pepom Guardiolom a ponúkol sa mu, či by ho nevzal do anglického Manchestru City, pretože sa vraj v mužstve "blaugranas" necítil príjemne.