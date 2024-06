Nie je vo veku, aby odohral viac veľkých turnajov. Messi potvrdil, že do Paríža nepocestuje

Vo februári manažér reprezentácie do 23 rokov Javier Mascherano povedal, že Messi, ktorý získal s Argentínou zlato na olympijských hrách v Pekingu v roku 2008, má pozvánku do tímu pre Paríž.

"Hovoril som s Mascheranom a pravdou je, že sme obaja pochopili situáciu. Je ťažké (teraz myslieť na olympiádu), pretože sme na Copa America. Boli by to dva, tri mesiace v rade, keď by som nebol s klubom, a nie som vo veku, keď by som mohol byť všade.

Musím si starostlivo vyberať a hrať dva turnaje po sebe by bolo príliš veľa. Mal som veľké šťastie, že som hral na olympiáde, že som ju vyhral spolu s Mascheranom.

Bol to nádherný zážitok na futbalovej úrovni. Olympiáda, U20, spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem," povedal Messi pre ESPN.

Mužský futbalový turnaj na olympiáde sa uskutoční v júli a auguste. Tímy môžu mať vo svojich družstvách troch hráčov, ktorí sú starší ako jeden rok.