Messi v Hongkongu nenastúpil, fanúšikovia ho vybučali

Argentínsky kanonier odohral v predchádzajúcom zápase v Saudskej Arábii šesť minút.

Spolumajiteľ Interu Miami David Beckham sa snažil poďakovať fanúšikom za podporu a pochopenie. Na oplátku sa aj on stal terčom bučania a fanúšikovia mu adresovali gestá s palcom nadol.

"Rozumieme sklamaniu divákov, žiadame o odpustenie. Priali by sme si, aby sme mohli poslať na trávnik Lea Messiho i Luisa Suáreza, no bolo by to priveľké riziko," povedal po stretnutí tréner Miami Gerardo Martino podľa AFP.