Stretnú sa Messi a Beckham v jednom klube? Hviezda PSG by mohla zamieriť do USA

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi údajne pracuje na odkúpení 35 percent akcií klubu zámorskej Major League Soccer (MLS) Inter Miami.

Ako referuje web španielskeho denníka Marca, tvrdí to novinár DirecTV Alex Candal, ktorý nedávno vyhlásil, že Messi po anabáze vo francúzskom Paríži St. Germain pôjde práve do MLS.



Tridsaťštyriročný Messi po dlhých rokoch v FC Barcelona zamieril minulé leto do Paríža, kde má kontrakt do 30. júna 2023.

V tom čase už bude mať čerstvo po 36. narodeninách.