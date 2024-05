Alonso chce s Leverkusenom treble, Atalantu považuje za silný tím

Som veľmi spokojný s tým, čo sa nám s Atalantou podarilo dosiahnuť. Ak vyhráme európsku súťaž a získame cennú trofej, bude to krásny bonus," nechal sa počuť Gasperini, ktorý prišiel do Bergama pred ôsmimi rokmi.

"Proti Atalante nás nečaká nič jednoduché. Je to špičkový taliansky tím, jeho hráči sú fyzicky silní a strieľajú veľa gólov. Vlani sme vypadli v semifinále EL s AS Rím, teraz sme dokráčali až do finále, čo ja fantastické. Máme obrovskú motiváciu zvíťaziť," zdôraznil v rozhovore pre DPA športový riaditeľ klubu Simon Rolfes.

Pre Bayer to bude v Dubline tretie finále európskej klubovej súťaže. V roku 1988 triumfoval v Pohári UEFA, predchodcovi Európskej ligy. Na pôde španielskeho Espanyolu Barcelona prehral v úvodnom finálovom zápase 0:3, no doma zvíťazil 3:0 a v rozstrele z 11 m uspel 3:2. V roku 2002 podľahol Bayer vo finále Ligy majstrov Realu Madrid 1:2.

Atalanta v tom čase v Serii A nepatrila medzi ašpirantov na popredné priečky a neraz bojovala o záchranu. Pod taktovkou Gasperiniho sa však stala "šťukou" najvyššej talianskej súťaže.

V tejto sezóne EL vyradila na ceste do finále FC Liverpool i Olympique Marseille. Gasperini si získal uznanie u mnohých odborníkov a trénerov vrátane Xabiho Alonsa.

"Gasperini má jasný plán, podarilo sa mu vybudovať tím so silnou mentalitou a vysokou kvalitou. Vo finále musíme podať stopercentný výkon. Ak by sa nám podarilo zakončiť sezónu bez prehry a získať ďalšie dve trofeje, zapísali by sme sa do histórie európskeho futbalu zlatými písmenami."

Zápas povedie ako hlavný Rumun István Kovács, v úlohe štvrtého rozhodcu sa predstaví Slovák Ivan Kružliak.