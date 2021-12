Súd rozhodol. La Liga nemôže organizovať svoje zápasy v zahraničí

RFEF takisto zatrhla organizáciu ligového súboja medzi Atléticom Madrid a Villarrealom v USA v sezóne 2019/2020.



Federácia argumentuje tým, že konanie zápasu v zahraničí by narušilo regulárnosť súťaže, bolo by neférové voči obom účastníkom. Liga to odmieta a svoju aktivitu podporuje tvrdením, že sa tak snaží o propagáciu súťaže na zahraničných trhoch.



"Myslíme si, že usporiadanie zápasu v zahraničí by bol fantastický spôsob propagácie súťaže a budeme pokračovať v našej iniciatíve. Podobne to RFEF robí so Španielskym superpohárom," uvádza sa v stanovisku La Ligy.



Federácia pred dvoma sezónami zorganizovala v boji u národný Superpohár miniturnaj pre štyri kluby, jeho dejiskom bola Saudská Arábia. Vlani plánovala urobiť to isté, no proti bola pandémia koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. O trofej sa hralo na území Španielska.