Aká bude budúcnosť De Bruyneho? Lákajú ho Saudi, v hre je tiež MLS

MANCHESTER. Belgický futbalový reprezentant Kevin De Bruyne by mal podľa britských médií predĺžiť zmluvu s Manchestrom City.

O jeho služby však prejavili záujem aj viaceré saudskoarabské kluby. Al Hilal sa už dlhodobo snaží dostať De Bruyneho do svojho tímu.

Podľa Daily Mirror by mal 32-ročný hráč zostať v City a odtiaľ v budúcnosti zamieriť do zámorskej MLS. Klub v San Diegu už viedol predbežné rozhovory o budúcom možnom prestupe so zástupcami belgického reprezentanta.