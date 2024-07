Kapitán dánskej reprezentácie smeruje do Škótska, na EURO držal tím nad vodou

Kapitán dánskej reprezentácie, ktorý nedávno hral na EURO 2024, prichádza do Celticu ako voľný hráč po tom, čo strávil minulú sezónu v belgickom Anderlechte.

Dán sa opäť stretne s Brendanom Rodgersom, ktorý v rokoch 2019 až 2023 viedol Leicester a potom sa vrátil do Celticu.

"Celtic je jedným z najlepších futbalových klubov na svete, má obrovské meno a je miestom skutočnej vášne a úspechov. Celtic je to, o čom je futbal."

"Som naozaj rád, že môžem Kaspera priviesť do Celticu," povedal Rodgers. "Je to skutočne kvalitný brankár a človek so schopnosťami a osobnosťou, ktorý bude pre nás skvelý."

Schmeichel sa pripojí k Celticu v Spojených štátoch na predsezónnom turné predtým, ako 4. augusta privíta Kilmarnock v úvodnom zápase škótskej Premiership.