Benzema pokoril hranicu 300 gólov, je v spoločnosti legiend Realu

Real sa dostáva späť do formy

Real po minulotýždňovej prehre v mestskom derby na trávniku Getafe (1:0) zabral naplno. Proti Valencii opäť predviedol hru, ktorá ho zdobila predovšetkým počas novembrových a decembrových týždňov, keď v jedenástich súťažných dueloch až desaťkrát vyhral a iba raz remizoval.



"Po prehre s Getafe sme vyhrali v Copa del Rey (na ihrisku Alcayana 3:1, pozn.) a dnes sme fanúšikom ponúkli parádne predstavenie," tešil sa Francúz.

"V prvom polčase to bolo vyrovnané. Žiadne zápasy nie sú ľahké. Aj súper chcel vyhrať, ale napokon sa to podarilo nám a to je pre nás najdôležitejšie," zhodnotil Benzema duel s Valenciou.