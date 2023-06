Chelsea zrejme príde aj o ďalších hráčov, mieria do Saudskej Arábie

RIJÁD. Francúzsky futbalista Kalidou Koulibaly má namierené do klubu Al Hilal. Informoval o tom portál goal.com. Klub sa podľa zdroja ústne dohodol s Chelsea Londýn na prestupe obrancu.

V Saudskej Arábii by mal hrať aj ďalší hráč "The Blues" Hakim Ziyech, ktorý údajne mieri za hviezdnym Cristianom Ronaldom do Al-Nasr.

Koulibalyho zmluva s Al-Hilalom by mala mať platnosť do leta 2026, v blízkej dobe by ju mali obe strany podpísať.