Žilina zabojuje proti Gentu. Bolo by skvelé, ak by sme nedostali gól, tvrdí Hynek

"Vieme, že proti nám stojí tím v rovnakej zostave, ktorý dokázal minulý rok dosiahnuť v EKL skvelé výsledky.

Možno nemá výrazné mená, ale má dostatok skúseností z belgickej ligy. Chceli by sme sa presadiť, no bolo by skvelé, ak by sme neinkasovali gól.

Zvýšilo by nám to sebavedomie pred odvetou," povedal tréner Jaroslav Hynek na brífingu pred odletom. Pre Gent to bude prvý súťažný zápas v sezóne. Počas prípravy nastúpil na päť duelov a len v jednom prehral.

Priepastný je aj rozdiel v hodnote hráčskych kádrov, zatiaľ čo žilinské mužstvo má podľa portálu transfermarkt.com hodnotu 8,03 milióna eur, Gent má viac ako desaťnásobne hodnotnejší káder (87,45 mil).