Ančic bude v Trenčíne prvým trénerom do konca sezóny, Galád zas poradcom

Takto sme uzavreli realizačný tím na najbližšiu polsezónu s tým, že samozrejme sa budeme eventuálne venovať hľadaniu ešte jedného asistenta. Ale to už nie je až taká horúca vec," povedal v pondelok generálny manažér Róbert Rybníček.

TRENČÍN. Futbalistov AS Trenčín povedie minimálne do konca sezóny 2021/2022 ako hlavný tréner Juraj Ančic. Realizačný tím rozšíril Ivan Galád, ktorý bude robiť v klube technického poradcu.

Futbalisti AS Trenčín počas zimnej prípravy. (Autor: TASR)

Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia, v pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke reprezentačnej "dvadsaťjednotky". Dvakrát bol aj hlavným trénerom v Trenčíne, v ročníku 2008/2009 počas pôsobenia v druhej najvyššej súťaži, v sezóne 2018/2019 doviedol mužstvo k záchrane vo Fortuna lige.

"Klub veľmi dobre pozná. V kontakte sme boli aj v časoch, keď nesedel na našej lavičke. Jeho spojenie s Jurajom Ančicom je pre nás ideálna kombinácia skúsenosti a mladíckej dravosti.

Tréner Galád sa dlho pohybuje v dianí a presne vie, ako to u nás funguje. Nebude mať priamu zodpovednosť za vedenie tímu. To bude na pleciach Ančica. Veríme, že to pomôže stabilizovať situáciu," uviedol Rybníček.