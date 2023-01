Joao Félix bol vylúčený pri debute v drese Chelsea, Rodák opäť iba na lavičke

LONDÝN. Futbalisti FC Chelsea Londýn prehrali vo štvrtkovej dohrávke 7. kola anglickej Premier League 2022/2023 na pôde mestského rivala FC Fulham 1:2, slovenský brankár Marek Rodák bol na lavičke náhradníkov domáceho tímu.

Neúspešnú premiéru v drese "The Blues" zažil portugalský útočník Joao Félix, ktorý dostal v 58. minúte za stavu 1:1 priamo červenú kartu za tvrdý obranný zákrok na Kennyho Teteho.

"Bol to súboj útočníkov. Nebol v tom žiaden zlý úmysel, ale rozumiem tomu, prečo ho vylúčili. Je to pre nás ďalšia rana. Dostávame ich teraz veľa, ale tak to skrátka je.