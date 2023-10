Škandál v FC Barcelona. Prezident klubu bol obvinený v kauze podplácania rozhodcov

Súčasný prezident "blaugranas" Laporta vedie klub od roku 2021, no predtým bol jeho šéfom aj v rokoch 2003 až 2010. Laporta pôvodne nefiguroval medzi obvinenými, no podľa sudcu by záver jeho prvého pôsobenia na pozícii prezidenta nemali byť premlčané.

Podľa platných zákonov vyšetrovanie môže obsiahnuť ostatných desať rokov pred poslednou platbou pre firmu Negreiru, teda aj ostatné dva roky Laportu na poste prezidenta.



Podľa prezidenta FC Barcelona spomenuté finančné prostriedky klub platil firme za "posudky rozhodcov", čo má byť v krajine bežnou praxou. Poprel, že by klub niekedy "kupoval alebo ovplyvňoval rozhodcov".