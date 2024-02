Opustí Manchester United Old Trafford? Britský miliardár chce nový štadión

Podľa Ratcliffa by bolo možné štadión zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu na 80- až 90-tisíc divákov, ale nebolo by to podľa neho "dokonalé" riešenie vzhľadom na vek a umiestnenie pozemku.

"Podľa mňa by stálo za to zrenovovať celú túto časť Manchestru, pričom jadrom by bol nový štadión.

Bol by to stánok svetovej úrovne, na ktorom by mohla hrať anglická reprezentácie a dalo sa hrať finále Pohára FA alebo finále Ligy majstrov. Štadión, ktorý by slúžil celému severu Anglicka."