Vyhodený tréner Pobrežia Slonoviny nahradí Gattusa na lavičke Marseille

Vedenie klubu odvolalo Gattusa po nedeľnej ligovej prehre so Stade Brest (0:1). Tím nezvíťazil už v siedmom zápase za sebou a v tabuľke Ligue 1 mu patrí 9. priečka.

Nahradil ho Francúz Jean-Louis Gasset, ktorý do 24. januára viedol reprezentáciu Pobrežia Slonoviny.

Tímu hrozilo, že nepostúpi do osemfinále, no pod vedením dovtedajšieho asistenta Emersea Faea dokráčal až do finále, kde zdolal Nigériu 2:1. "Je pre mňa nesmierna česť stať sa členom tohto legendárneho klubu.

Nemôžem sa dočkať, keď začnem pracovať s mužstvom, aby sme sa pripravili na nadchádzajúce zápasy a vydali zo seba to najlepšie," uviedol Gasset podľa agentúry AFP.

Už vo štvrtok nastúpi Olympique v domácej odvete play-off o osemfinále Európskej ligy proti Šachtaru Doneck.

V prvom stretnutí v Hamburgu, kde má ukrajinský tím prechodný domov, sa zrodila remíza 2:2.