Dvadsaťjednotka chce odčiniť prehru s outsiderom, v kádri sú dvaja nováčikovia

ŠAMORÍN. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa pripravuje na svoje prvé dva prípravné zápasy v sezóne 2024/25.

V 24-člennej nominácii figurujú aj dvaja nováčikovia v reprezentácii do 21 rokov. Jedným z nich je aj najmladší hráč, stále len 18-ročný Tadeáš Hájovský z AS Trenčín. Druhým nováčikom je legionár z poľského Górniku Leczna Branislav Spáčil.

"My to deklarujeme stále, že náš káder nie je uzavretý. Sme len radi, že nám vyskakujú ďalší mladí hráči s dobrou výkonnosťou. V tomto prípade to boli Hájovský a Spáčil.

Je to aj odkaz pre ďalších hráčov. Ak budú mať dobrú výkonnosť a budú lepší ako hráči, ktorí boli v kádri, tak majú dvere do nášho tímu otvorené," uviedol Kentoš pre oficiálny portál futbalsfz.sk.